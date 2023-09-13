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        GÜNCELLEME - Karaman'da minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Karaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:00
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        GÜNCELLEME - Karaman'da minibüsün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Mehmet G. yönetimindeki 70 AAY 265 plakalı minibüs, Karaman-Ereğli kara yolunun 30. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada araçtaki yolculardan Nadir Baycan ile sürücünün eşi Perihan G. hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, minibüsün sürücüsü Mehmet G'yi gözaltına aldı.

        Sürücü Mehmet G, aracın lastiğinin patladığını iddia ederek, "Kontrol edemedim. Daha sonra takla attık. Minibüste 13 kişi vardı. Taşkale köyünden yolcuları aldım, Karaman merkeze geliyorduk." dedi.

        Ulaşıma kapanan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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