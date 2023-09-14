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        Karaman'da Gödet Baraj Göleti'ne 20 bin balık yavrusu bırakıldı

        Karaman'da Gödet Baraj Göleti'ne 20 bin sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:53
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        Karaman'da Gödet Baraj Göleti'ne 20 bin balık yavrusu bırakıldı
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        İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, yaptığı açıklamada, Bakanlığın su kaynaklarının balıklandırılması faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

        Bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması hedeflendiğini ifade eden Şahinbaş, şunları kaydetti:

        "Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi'nin 2023 programı çerçevesinde Adana'daki Su Ürünleri Üretme istasyonu tarafından üretilen 20 bin adet sazan balığı yavruları Gödet Baraj Göleti'ne bırakılmıştır."

        Açıklamada, kaynaklardan beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması ve üreme olgunluğuna ulaşan balıkların avlanmadan önce en az bir kez üremesine imkan tanınmasını sağlamak amacıyla Bakanlığın yayımlanan tebliğlerde belirtilen yasak ve yükümlülüklere uyulması gerektiği ifade edildi.

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