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        CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Karaman İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuştu:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gireceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:02
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        CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Karaman İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuştu:
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gireceklerini belirtti.

        Öztrak, Yunus Emre Konferans Salonunda düzenlenen patisinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kongrede oy birliğiyle divan başkanı seçilen Öztrak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Karaman'ı, "Türk kültürünün esaslı kaynaklarından birisi" diye anlattığını söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmayı çok istediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Öztrak, "Bu duruma herkesten fazla üzüldük. Sadece bardağın boş tarafından bakamamak lazım. Bir de bardağın dolu tarafı var. Ne elde ettik, neyin üzerinden harekete etmemiz lazım, bunu muhafaza ederek devam edeceğiz." dedi.

        Öztrak, sonuç olarak, seçmenin yüzde 48'inin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini anımsattı.

        Bunu koruyarak hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Öztrak, CHP olarak, yere düştüğümüzde kalkamayacak bir parti değiliz. Biz 100 yıllık bir partiyiz. Dolayısıyla yerde kalmayacağız, hatalarımızı göreceğiz, bardağın dolu tarafıyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Öztrak, yaklaşan yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde edeceklerine inandıklarını aktardı.

        Hükümetin fazla hareket alanının kalmadığını savunan Öztrak, şunları kaydetti:

        "CHP, halkın egemenliğini temel ilke olarak benimser. Bu doğrultuda, parti içi tartışmalarımız, yenilenmenin aracıdır. Etik ilkelere bağlı kalınarak, kavga etmeden yapılan tartışmaların, mücadelemizi daha da güçlendireceğini biliyoruz. Bu bağlamda, yenilenme sürecimiz devam ediyor. Bir taraftan kongreler, bir taraftan da tüzüğümüzden programımıza, patimizin işleyişine kadar, dokümanların hepsini yenileyeceğiz. Yenilenerek ve güçlenerek yerel seçimlere gideceğiz."

        Konuşmanın ardından, tek listeyle gidilen seçimde, yeni il başkanı Ahmet Recai Evcen oldu.

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