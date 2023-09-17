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        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Karaman İl Kongresi'nde konuştu:

        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, adaylığını ilan etmeden önce konuşması gereken herkesle konuştuğunu, bunu da partideki en genç üyelerle yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:55
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        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Karaman İl Kongresi'nde konuştu:
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        CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, adaylığını ilan etmeden önce konuşması gereken herkesle konuştuğunu, bunu da partideki en genç üyelerle yaptığını söyledi.

        Özel, Karaman'da Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın divan başkanı seçildiği kongre devam ederken kürsüye çıkarak konuşma yapan Özel, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        Adaylığını açıklamadan önce bir tutum belgesi hazırladığını ifade eden Özel, "Adaylığımı açıklamadan önce konuşmam gereken herkesle konuştum. Bu tutum belgesini, akademisyenler ve siyasetçilerden oluşan partideki en genç ve en dinamik ekiple yaptım. Bu ekip partiyi, sosyal demokrasiyi, partinin tarihini iyi biliyor. CHP ne zaman sıçramış, ne zaman aşağıya inmiş biliyorlar. 'CHP genel başkanı değişince bu iş tamam.' demiyorlar. 'Topyekun bir değişime ihtiyaç var.' diyorlar." ifadesini kullandı.

        Özel, Türkiye'nin 100 yıldır değişmesinin Cumhuriyet sayesinde olduğunu aktardı.

        Hazırladıkları 40 sayfalık tutum raporunun içeriğinden de bahseden Özel, "Bu raporda, genel başkanı bütün üyelerin seçmesi var. Tavizsiz koşulsuz ön seçim var. Vatandaşın memnun olmadığı yöneticileri, 'Nasılsa kazanıyoruz.' diye dayatmamak var." dedi.

        Siyasette duracakları yeri iyi bilmelerinin önemini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

        "Bizi şartlar ittifaka zorluyorsa ittifak da yaparız ama sürekli her gün, her ay bir toplantı. Sürekli koşu yarışı yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir yandan koşuyor, Devlet Bahçeli bir yandan. Bizim ittifak partileri de birbirlerine zincirle bağlanmış gibi birlikte koşmaya çalışıyor. Bırak kardeşim, seçime kadar herkes kendi kimliğiyle, etkisiyle çalışsın. Ben CHP'yi Türkiye'nin en iyi partisi değil, en iyi yönetilen kurumu yapmaya talibim. Ölçerek, değerlendirerek, araştırarak, inanarak yapacağız. İnancımızın hüzne dönüştüğü bu günlerde, partimizi yeniden ayağa kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum."

        Özel, konuşmasının ardından, kongrede oy birliğiyle il başkanı seçilen Ahmet Recai Evcen'i tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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