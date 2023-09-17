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        Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:40
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        Karaman'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        F.K. yönetimindeki 70 BA 131 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akçaşehir beldesi yakınlarında devrildi.

        Araçtaki Bahar K. kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile A.K. ve B.K. yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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