Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Ayrıca, 5 bin 134 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.