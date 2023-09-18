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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:05
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 5 bin 134 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.

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