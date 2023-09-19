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        Karaman Valisi Sarıibrahim'in Gaziler Günü mesajı

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:59
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        Karaman Valisi Sarıibrahim'in Gaziler Günü mesajı
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıibrahim, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal Rütbesi' ile 'Gazilik' unvanı verildiğini belirtti.

        Tarih boyunca aziz milletin 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek kutsal vatan toprağını koruyarak istiklal ve istikbalinden vazgeçmediğini ifade eden Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Gazilerimizin ve şehitlerimizin vatanımızı, canlarından aziz bilerek gösterdikleri cesaret ve fedakârlık birliğimizin ve beraberliğimizin temeli olduğu gibi, aziz milletimizin her ferdi için de kutlu bir emanettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları, huzur içinde yaşadığımız bu topraklarda her zaman şükran ve minnetle yad edilecektir."

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