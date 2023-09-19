Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Behiç Baş, Atatürk Anıtına çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Baş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Protokol üyeleri, daha sonra şehir mezarlığında bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.