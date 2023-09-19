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        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı

        Karaman'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:11
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        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
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        Karaman'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahaddin Pekoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yılın ahisi seçilen Abdullah Muldur'a ahilik kaftanı giydirdi.

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki törende konuşan Pekoğlu, ahilerin her dönemde adalet ölçüsünün ve birliğin manevi emniyet duvarları olduğunu söyledi.

        Pekoğlu, Türk ve İslam kültürünün yaşandığı devletlerde, yöneticilerle ahilerin birlikte hareket ettikleri takdirde toplumsal huzuru sağladıkları ve koruduklarını vurguladı.

        Konuşmaların ardından yılın ahilerine, kalfalarına ve çıraklarına plaket takdim edildi.

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