Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ayrıca, 5 bin 207 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 68 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1720 kaçak sigara ele geçirildi.