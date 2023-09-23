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        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:08
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        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 5 bin 207 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 68 kesici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1720 kaçak sigara ele geçirildi.

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