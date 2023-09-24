Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.A, C.A.C. ve H.Y'yi gözaltına
aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 648 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.