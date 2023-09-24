Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:41 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.A, C.A.C. ve H.Y'yi gözaltına

        aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 648 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

        Benzer Haberler

        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağınd...
        Ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağınd...
        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
        Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı
        Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'in Gaziler Günü mesajı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'in Gaziler Günü mesajı