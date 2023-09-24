Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı

        Karaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Hazar N. (23) ile dini nikahla yaşadığı Burcu Y. (23), Fatih Mahallesi'nde park halindeki 42 ENN 34 plakalı otomobili çaldı. Aracın plakasını değiştiren şüpheliler Karaman'dan Antalya'ya gitmek için yola çıktı.

        Otomobilinin çalındığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu aracın Konya istikametine doğru gittiği belirlendi. Konya'nın Taşkent ilçesine giriş yapan otomobil, ilçe ekipleri tarafından durduruldu.

        Gözaltına alınan Hazar N. ve Burcu Y. ile çalınan otomobil, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hazar N., adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, "Bu kez seninkini çalacağım kayınbaba" diye seslendi.

        Hazar N. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince otomobil hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanırken, Burcu Y. serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Nikah iptal olunca aileler birbirine girdi!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?

        Benzer Haberler

        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 13 şüpheli yakalandı
        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağınd...
        Ablasının tutuklanmasından sorumlu tuttuğu eski eniştesini tüfekle bacağınd...
        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
        Karaman'da Ahilik Haftası törenle kutlandı
        Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı
        Karaman'da Gaziler Günü törenle kutlandı