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        İspanya'dan Kudüs'e yürüyen Carlota Salazar Karaman'da mola verdi

        İspanya'da yaşayan Carlota Salazar, Filistin'in başkenti Kudüs şehrine gitmek için yaya olarak çıktığı yolculukta 6 bin kilometre yürüyerek Karaman'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:39
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        İspanya'dan Kudüs'e yürüyen Carlota Salazar Karaman'da mola verdi
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        İspanya'da yaşayan Carlota Salazar, Filistin'in başkenti Kudüs şehrine gitmek için yaya olarak çıktığı yolculukta 6 bin kilometre yürüyerek Karaman'a ulaştı.

        Zaragoza'da yaşayan ve doğa sporları tutkunu 35 yaşındaki diyetisyen Salazar, hac ibadetini yapmak için İspanya'dan Kudüs'e varmak üzere 13 Şubat'ta yola çıktı.

        Karaman'a gelen Salazar, Esra Arı'nın evinde misafir oldu. Salazar, Karaman'da bulunan kiliseleri gezdi, Hz. Mevlana'nın annesi ve akrabalarının kabirlerinin bulunduğu Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.

        Yolculuğuna ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Salazar, günde ortalama 40 ile 60 kilometre arasında yol yürüdüğünü söyledi.

        Her gün yeni insanlarla tanıştığını ifade eden Salazar, şunları kaydetti:

        "7 ay önce evimden çıkarak Kudüs'e doğru yürümeye başladım. Tek başıma yürümek oldukça zor. Alplerde kar, dolu ve yağmur ile karşılaştım. Başı boş köpekler beni çok korkuttu. 10 ülkeden geçtim ve Türkiye'deyim. Buradan Suriye'ye geçecektim ancak oradaki savaş sebebiyle Mersin'den Lübnan'a giden feribotu kullanacağım. Oradan tekrar yürüyerek Kudüs'e ulaşmayı hedefliyorum." dedi.

        Esra Arı ise kuzeninin vasıtasıyla Salazar ile tanıştığını belirterek, "Salazar'ın Karaman'a geleceğini söylediler, misafir edebilir misin şeklinde talepte bulundular. Bende kabul ettim. 2 gündür burada kaldı. Karaman'ın tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu." dedi.

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