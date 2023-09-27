Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.T.B. ve O.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 32 gram skunk, 5,31 gram metamfetamin ve 2 adet tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.Ü'ye ise ev hapsi cezası verildi.