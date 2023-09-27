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        Karaman'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi

        Karaman Barosu tarafından avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:38
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        Karaman'da avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi
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        Karaman Barosu tarafından avukatlara yönelik saldırılar protesto edildi.

        Karaman Baro Başkanı Oktay Yılmaz, Karaman Adliyesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, avukata yönelik şiddetin, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten farklılıklar içerdiğini söyledi.

        Bu nedenle, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımların bir an önce atılarak, özel önlemler alınması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Avukata saldırma pervasızlığını gösteren saldırganlar bu cüreti, mesleğin itibarsızlaştırılması çabasından ve cezasızlık politikalarından alıyorlar. İnfaz kanunlarında yapılan değişiklikler, cezasızlık politikalarını daha da derinleştiriyor. Avukata yönelik şiddetle, ciddi bir politika benimsenerek mücadele edilmediği sürece, tekil vakalarda verilen ancak infaz düzenlemeleri nedeniyle göstermelik kalan cezalarla yol alınması mümkün değildir."

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