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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:40
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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde 65,06 gram sentetik uyuşturucu, 1,40 gram esrar ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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