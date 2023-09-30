Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Giriş: 30.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:40
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde 65,06 gram sentetik uyuşturucu, 1,40 gram esrar ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.