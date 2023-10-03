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        Karaman'da ev yangını

        Karaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:56
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        Karaman'da ev yangını
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        Karaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

        Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairenin çocuk odasında, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi.

        Yangında evin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

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