Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        AK Parti Karaman İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki

        AK Parti Karaman İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karaman İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karaman İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları kınandı.

        AK Parti İl Başkanı Murat Öztürk, parti il binasında düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in, 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını hatırlattı.

        Dünyanın İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

        "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair fotoğraf görmedi"
        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair fotoğraf görmedi"
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday to...
        Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday to...
        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Karaman'da araması bulunan 54 şüpheli yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 54 şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı
        Karaman'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
        Karaman'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı