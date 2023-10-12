Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.G. ve A.B’yi gözaltına aldı.
Zanlıların ev iş yerlerinde yapılan aramalarda 50 gr Metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 3 adet 9*19 tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 20 bin TL para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.