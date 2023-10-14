Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Giriş: 14.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:51
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.S. ve İ.S’yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.