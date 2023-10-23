Karaman'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı" öğrencilerle buluştu
Karaman'da İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ait mobil eğitim tırıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Karaman’da İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ait mobil eğitim tırıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda jandarma ekipleri tarafından teorik eğitim verilen öğrencilere, "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda da emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarma Timleri tarafından verilen eğitimlerden öğrencilerin yanı sıra yetişkinlerde yararlandı.
Jandarma ekipleri öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi ve Boyama Kitabı, vatandaşlara ise el broşürü ve çeşitli materyaller dağıttı.