Karaman'daki "Kıskaç" operasyonunda FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
Karaman'da, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden biri tutuklandı.
Karaman'da, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden biri tutuklandı.
Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Karaman'da M.Ş, D.N. ve E.Y. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.