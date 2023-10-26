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        Karaman'daki "Kıskaç" operasyonunda FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

        Karaman'da, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:50
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        Karaman'daki "Kıskaç" operasyonunda FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
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        Karaman'da, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 kadın şüpheliden biri tutuklandı.

        Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında Karaman'da M.Ş, D.N. ve E.Y. polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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