İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Sağlık-Sen Karaman Şube Başkanlığı üyeleri İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepkilerini basın açıklamasıyla duyurdu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklamada bulunan Sağlık-Sen Karaman Şube Başkanı Beytullah Bayır, Gazze'nin yardım için bekleyecek bir durumunun kalmadığını, Gazze'de tıbbi cihazların enerji olmadığı için kullanılamadığını ve malzeme olmadığı için ameliyatlarının da yapılamadığını hatırlattı.

Hasta ve masum insanların çaresizliğine kayıtsız kalınmadığını aktaran Bayır şöyle devam etti:

"Mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan alicenap devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir. Yüce devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, cesaret timsali hekimlerimiz ile birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına ulaştırılmıştır. Sadece milletimize değil insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze'dedir. Duamız, yaraların sarılması, zulmün son bulması ve sağlık çalışanlarımızın sağ salim dönmesi içindir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir."

Açıklamanın bitiminde Kur'an-ı Kerim okunup saldırıda şehit olan Filistinliler için dua edildi.