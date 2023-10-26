Karaman'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı
Karaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Karaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir haftada motosiklet hırsızlığının artması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığın yaşandığı mahallelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin F.G. (22), B.K. (18), K.D. (19), Ş.D. (17) ve R.Ö. (16) olduğunu belirledi.
Konya'nın Çumra ilçesinde yakalanan zanlılardan F.G, B.K, K.D. ve Ş.D, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.