İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiler

Karaman'da toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kütüphane binası önünde aralarında sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir süre yürüdü.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar, sık sık İsrail aleyhine slogan atıp, tekbir getirdi.

Yürüyüş KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binası önünde sona erdi.

Burada platform adına konuşan Furkan Taşkıran, Filistin topraklarında 75 yıldır devam eden işgali tüm dünyanın izlediğini söyledi.

Filistin halkının İsrail rejiminin bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden vahşice saldırılarına ve soykırımına maruz kaldığını ifade eden Taşkıran, şunları kaydetti:

"Sınır tanımayan İsrail zulmü yıllardır haksız ve hukuksuz bir şekilde insanları evlerinden alıkoyuyor, yurtlarından göçe zorluyor, hepsinden de öte sivilleri katlediyor. İşgal başladığından bu yana milyonlarca insanı katleden işgalci İsrail 2007 yılından beri Gazze ablukasındaki halka ağır saldırılarla adeta bir katliam gerçekleştirmiştir ve bugün de gerçekleştirmeye devam etmektedir. Filistinlilere yönelik yıllardır süren baskı, zulüm, can ve mal tehditlerinin boyutları son saldırılarla savaş ahlakını ve insani değerleri ayaklar altına alan tam bir barbarlığa dönüşmüştür."

Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.