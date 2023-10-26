Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiler

        Karaman'da toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da toplanan vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kütüphane binası önünde aralarında sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu grup ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir süre yürüdü.

        İsrail'in saldırılarına tepki gösteren katılımcılar, sık sık İsrail aleyhine slogan atıp, tekbir getirdi.

        Yürüyüş KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı binası önünde sona erdi.

        Burada platform adına konuşan Furkan Taşkıran, Filistin topraklarında 75 yıldır devam eden işgali tüm dünyanın izlediğini söyledi.

        Filistin halkının İsrail rejiminin bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden vahşice saldırılarına ve soykırımına maruz kaldığını ifade eden Taşkıran, şunları kaydetti:

        "Sınır tanımayan İsrail zulmü yıllardır haksız ve hukuksuz bir şekilde insanları evlerinden alıkoyuyor, yurtlarından göçe zorluyor, hepsinden de öte sivilleri katlediyor. İşgal başladığından bu yana milyonlarca insanı katleden işgalci İsrail 2007 yılından beri Gazze ablukasındaki halka ağır saldırılarla adeta bir katliam gerçekleştirmiştir ve bugün de gerçekleştirmeye devam etmektedir. Filistinlilere yönelik yıllardır süren baskı, zulüm, can ve mal tehditlerinin boyutları son saldırılarla savaş ahlakını ve insani değerleri ayaklar altına alan tam bir barbarlığa dönüşmüştür."

        Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua eden grup, Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Karaman'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 şüpheli tutuklandı
        İsrail'in Gazze saldırılarına tepki
        İsrail'in Gazze saldırılarına tepki
        Karaman'daki "Kıskaç" operasyonunda FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
        Karaman'daki "Kıskaç" operasyonunda FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karaman'da, FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda gözaltına 3 şüpheli adliyede
        Karaman'da, FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonunda gözaltına 3 şüpheli adliyede
        Karaman'da aranan 22 kişi yakalandı
        Karaman'da aranan 22 kişi yakalandı