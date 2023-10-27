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        GÜNCELLEME - Karaman'da bıçakla öldürülen kişinin üvey oğlu tutuklandı

        Karaman'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan üvey oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:00
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        GÜNCELLEME - Karaman'da bıçakla öldürülen kişinin üvey oğlu tutuklandı
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        Karaman'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan üvey oğlu tutuklandı.

        Sedat K, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evde eşinin oğlu K.K. (26) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K'nin bıçakla Sedat K'yi göğsünden ve karnından yaraladığı iddia edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sedat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis K.K'yi gözaltına aldı. K.K'nin emniyette, annesini üzdüğü için üvey babasını bıçakladığını beyan ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Sedat K'nin cenazesi Dere köyündeki mezarlığa defnedildi.

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