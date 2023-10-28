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        Karaman Valisi Sarıibrahim'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:12
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        Karaman Valisi Sarıibrahim'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıibrahim mesajında, 100 yıllık genç bir devletin, binlerce yıllık kadim gelenekleriyle, bugünden yarına daha azimli, kararlı ve güçlü olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı gibi büyük bir vizyonla daha güçlü bir Türkiye ile daha müreffeh bir geleceğe hazırlandıklarını aktaran Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Bugün de bizim, gelecek de bizim çocuklarımızın olacak inşallah. 2053’e, Anadolu’nun Türk yurdu oluşunun bininci yılı 2071’e yerli otomobilimizle, gök yüzüne hakim olan İHA ve SİHA’larımızla, drone teknolojileri, insansız uçak ve uydularla vizyon projelerimizle geleceğe daha emin adımlarla kök salıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmanın gurur ve sevinciyle bir kez daha en kalbi duygularla selamlıyor, Anadolu’nun 1000 yıllık Türk yurdu olmasını sağlayan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tüm liderlerimizi, kahraman askerlerimizi, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum."

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