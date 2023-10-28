Karaman'da araması bulunan 26 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21-27 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 7 bin 292 kişinin sorgulamasının yapıldığı, 26 kişinin ise çeşitli suçlardan araması bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden, 14'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, ruhsatsız tabancalar, kesici/delici aletler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.