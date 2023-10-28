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        Karaman'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:49
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        Karaman'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Karaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

        Şehir Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis şehitliğinde düzenlenen programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Daha sonra protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine gül bırakarak, su döktü.

        Törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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