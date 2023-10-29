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        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:48
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        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Hasan Ali Çalış (45) ile İ.Y. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda İ.Y, av tüfeği ile Çalış'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli İ.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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