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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:43
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışmada, M.K, Z.K. ve A.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerinde ve ikamette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve Z.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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