Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Şehir Parkı'nda, A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Eser, pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Eser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı A.B.A, gözaltına aldı.