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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:20
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Şehir Parkı'nda, A.B.A. (19) ile Sinan Eser (20) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Eser, pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Eser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı A.B.A, gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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