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        Karaman'da organ bağışı sempozyumu düzenlendi

        Karaman'da 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Organ Nakli Derneği iş birliğiyle sempozyum düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:17
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        Karaman'da organ bağışı sempozyumu düzenlendi
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        Karaman'da 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karaman Organ Nakli Derneği iş birliğiyle sempozyum düzenlendi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma Karaciğer ve Böbrek Nakli Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ile Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin konuşmacı olarak katıldı.

        Organ ve doku naklinin öneminin anlatıldığı programda konuşan Karaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, kasım ayının ilk haftasında yurt genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanan Organ Bağışı Haftası münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        Pandemiden önce her yıl organ bağışı konusuna dikkat çekmek amacıyla çok güzel etkinlikler yaptıklarını ifade eden Yurdakul konuşmasına şöyle devam etti;

        "Bu yıl kaldığımız yerden devam etmek adına kıymetli hocalarımızı ilimizde misafir etmenin heyecanını yaşamaktayız. Kendilerine, bizleri kırmayarak davetimize icabetlerinden ötürü hepimiz adına teşekkür ediyorum. Ağaç Toprakta, Organ Bedende Can Olur sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, tam olarak istenilen seviyeye gelinmiş olmasa da organ ve doku nakilleri her geçen yıl artış gösteriyor ve beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin de onay oranlarında yükselişi devam ediyor. Her bireyin, organ bağışının hayat kurtardığını bilmesini isterim. Bağışlanan her organ için bir fidan dikeceğiz. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve bağış yapmaya davet ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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