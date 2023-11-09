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        Yediği mantardan zehirlenerek ölen kadın defnedildi

        Karaman'da ormanlık alandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sevgi Yarınınözü defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:52
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        Yediği mantardan zehirlenerek ölen kadın defnedildi
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        Karaman’da ormanlık alandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sevgi Yarınınözü defnedildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Yarınınözü’nün cenazesi Selman-ı Farisi Camii'ne getirildi.

        Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yarınınözü’nün cenazesi, Karaman Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        31 Ekim günü ormanlık alandan topladığı mantarları evinde yemek yapıp yedikten sonra mide bulantısı şikayetiyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Yarınınözü, eşi Memiş Yarınınözü ve oğulları M.A.Y'nin zehirlendiği tespit edilmiş, tüm üyeleri hastaneye kaldırılan aileden Sevgi Yarınınözü dün yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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