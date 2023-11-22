Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.D, B.K. ve B.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.S, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak salıverildi.

Adliyeye sevk edilen Y.D. ve B.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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