Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:30 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.D, B.K. ve B.S'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından B.S, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen Y.D. ve B.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Evini bastığı kadın ve kızını öldürdü!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ormanda yakalandı
        35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ormanda yakalandı
        35 yıllık hapisle aranıyordu, dağdaki çadırda yakalandı
        35 yıllık hapisle aranıyordu, dağdaki çadırda yakalandı
        Afgan uyruklu 11 kişi, kumar oynarken yakalandı
        Afgan uyruklu 11 kişi, kumar oynarken yakalandı
        Mantardan zehirlenen çiftten kadın öldü, eşi yoğun bakımda
        Mantardan zehirlenen çiftten kadın öldü, eşi yoğun bakımda
        Yediği mantardan zehirlenerek ölen kadın defnedildi
        Yediği mantardan zehirlenerek ölen kadın defnedildi