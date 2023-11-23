Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde beyaz önlük giyme töreni

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi tarafından '2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni' düzenlendi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen törende, Diş Hekimliği Fakültesinin güçlü akademik kadrosuyla kısa bir sürede ülkenin alanındaki en gözde fakülteleri arasına girdiğini belirtti.

Yıllarca gösterdikleri büyük çaba ve verdikleri emekler sonucu fakülteyi kazanarak hekim olma yolunda hızla ilerleyen tüm öğrencileri tebrik eden Gavgalı, "Giyeceğiniz beyaz önlük, meslek kıyafetiniz olmasının yanında çok büyük anlamlar içeriyor. Her şeyden önce beyaz önlük doğruluktur, dürüstlüktür." diye konuştu.

Fakülte öğrencilerinin video gösterimi ve müzik dinletisiyle devam eden tören, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.