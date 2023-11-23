Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da iş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı

        Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da iş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaralandı.

        Plakası alınamayan otomobilden inen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tabancayla ateş açtı.

        Bu sırada iş yerinin önünden geçen kurye E.Ö. (27) yaralandı.

        Özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        34 yıl sonra cinsel saldırıdan suçladı
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Banu Parlak serbest kaldı
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Fenerbahçe'de gündem Krunic!
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Wilders'ın zaferi: 'Hollandalı Trump' hakkında neler biliniyor?
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde beyaz önlük giyme töreni
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde beyaz önlük giyme töreni
        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ziyaret
        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ziyaret
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ormanda yakalandı
        35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı ormanda yakalandı
        35 yıllık hapisle aranıyordu, dağdaki çadırda yakalandı
        35 yıllık hapisle aranıyordu, dağdaki çadırda yakalandı