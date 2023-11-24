Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Y.S, M.A, E.G, O.K. ve A.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile kaçak tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, M.A, E.G. ve O.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.