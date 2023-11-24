Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Y.S, M.A, E.G, O.K. ve A.U'yu gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile kaçak tütün ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, M.A, E.G. ve O.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

        Benzer Haberler

        Karaman'da 1 gün arayla 2 kez adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri se...
        Karaman'da 1 gün arayla 2 kez adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri se...
        Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı
        Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı
        Karaman'da iş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı
        Karaman'da iş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde beyaz önlük giyme töreni
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde beyaz önlük giyme töreni
        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ziyaret
        Karaman İl Sağlık Müdürü Yurdakul'dan ziyaret
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı