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        Karaman'da 7 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Karaman'da 7 katlı bir binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:08
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        Karaman'da 7 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Karaman'da 7 katlı bir binada çıkan yangın söndürüldü.

        Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesinde apart dairelerin bulunduğu 7 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Komşuların haber vermesi üzerine Karaman Belediyesi itfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

        Yangının bulunduğu binada oturanlar kısa sürede tahliye edildi.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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