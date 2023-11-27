Karaman'da 7 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Karaman'da 7 katlı bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesinde apart dairelerin bulunduğu 7 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine Karaman Belediyesi itfaiyesi ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi.

Yangının bulunduğu binada oturanlar kısa sürede tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi.

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