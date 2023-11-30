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        Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:06
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        Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Cedit Mahallesi 309. Sokakta Mustafa Gürbüz (44) ile A.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda taraflar bıçakla yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Mustafa Gürbüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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