Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramada, 50 gram esrar, 32 uyuşturucu hap, tarihi eser olduğu değerlendirilen 44 sikke ve 13 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E, T.Ç. ve A.A. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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