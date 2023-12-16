Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı köyünde 6 traktörün ağırlık demiri ve mutfak eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Gözaltına alınan S.C.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin çaldığı eşyaları, hurdacıya sattığı öğrenildi.

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