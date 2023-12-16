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        Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:42
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        Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yollarbaşı köyünde 6 traktörün ağırlık demiri ve mutfak eşyalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Gözaltına alınan S.C.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şüphelinin çaldığı eşyaları, hurdacıya sattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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