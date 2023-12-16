Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 9 -15 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde yapığı çalışmalarda, 30 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise salıverildi.

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