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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:09
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 9 -15 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kent genelinde yapığı çalışmalarda, 30 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11'i ise salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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