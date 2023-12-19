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        Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:30
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        Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Olaya karıştıkları gerekçesiyle S.C.K. ve R.D. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.C.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.D. ise serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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