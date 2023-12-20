Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.V. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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