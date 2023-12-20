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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:55
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde belirlediği adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Z.V. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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