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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:07
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, R.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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