Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine şüpheli D.Ö’yü gözaltına aldı.

Yapılan aramada 35 kutuda toplam 1946 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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