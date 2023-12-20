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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:32
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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente otobüsle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine şüpheli D.Ö’yü gözaltına aldı.

        Yapılan aramada 35 kutuda toplam 1946 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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