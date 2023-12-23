Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 29 kesici alet, 500 fişek, 12 gram uyuşturucu madde, 2 bin 4 uyuşturucu hap, 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 120 kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si salıverildi.
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