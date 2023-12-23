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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:29
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 16 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 29 kesici alet, 500 fişek, 12 gram uyuşturucu madde, 2 bin 4 uyuşturucu hap, 100 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 120 kaçak sigara ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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