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        Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:45
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        Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Vali Saribrahim, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul'dan il genelindeki sağlık hizmetlerinin genel durumu, yapılan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü birim yöneticilerinin de katıldığı sunum sonrasında değerlendirmelerde bulunan Vali Sarıibrahim, özveri ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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