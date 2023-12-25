Karaman Valisi Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Saribrahim, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul'dan il genelindeki sağlık hizmetlerinin genel durumu, yapılan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü birim yöneticilerinin de katıldığı sunum sonrasında değerlendirmelerde bulunan Vali Sarıibrahim, özveri ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.