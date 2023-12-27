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        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

        Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:39
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        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
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        Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Hasan Ali E. ve Yunus D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olay sonrası ağır yaralanan merkeze bağlı Madenşehri Köyü Muhtarı Durmuş Ali D'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı. Olayla ilgili Döne D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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